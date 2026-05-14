La stagione si avvicina sempre di più alla corretta conclusione. Il team bianconero ha grande voglia di continuare a mettersi in mostra, ma non sarà affatto facile soprattutto nel corso dell'ultima sfida casalinga visto che dall'altra parte ci sarà la Cremonese di mister Giampaolo. Una partita tutt'altro che scritta per l'Udinese, con il club lombardo che ha bisogno disperato di punti per conquistare la salvezza. Nel frattempo ha fatto il punto su quest'annata un tecnico esperto e che conosce a memoria il nostro calcio, stiamo parlando di Attilio Tesser. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni di uno dei coach più iconici per l'Italia del Nord-Est.

Le dichiarazioni di Tesser sull'Udinese

Udinese

Nell'intervista al Messaggero Veneto ha fatto il punto senza perdere tempo: "Nel corso di questa stagione sono stati valorizzati dei calciatori importanti, veri e propri pezzi da novanta. Per il futuro si denota una crescita di mentalità per una squadra che sta finendo un gran campionato. Sicuramente una stagione molto positiva. Bravo Runjaic e tanto di cappello per l'obiettivo raggiunto, perché ha migliorato di sei punti la classifica dell'Udinese della scorsa stagione". Complimenti anche da parte di Tesser ad un coach che ha dimostrato di poter diventare un perno centrale dell'Udinese anche nel corso delle prossime stagioni.