Notizie Udinese – Kamara pronto al test: possibile rientro?

Dopo il doppio allenamento di ieri, oggi l’Udinese si concentrerà sulle strategie al Bruseschi in preparazione per la partita a Firenze. Rimane il triello aperto sulla fascia sinistra e proprio in questo campo ci sono delle novità.

I giornali locali informano che anche Hassane Kamara parteciperà alle pratiche sul campo, dopo un mese di assenza a causa della fascite plantare e ora pronto a tornare in gioco. Sarà naturalmente mister Kosta Runjaic a stabilire se schierarlo nuovamente già da domenica.

Saranno giorni di intense valutazioni per lo staff del tecnico tedesco. Kamara potrebbe essere la seconda scelta. Bertola si fa preferire dal momento che contro il Napoli ha giocato molto bene e fisicamente non riporta infortuni. Le ultime di mercato: Il bomber ai saluti! Offerta shock dal Brasile<<<