Udinese – Testa a testa: questa scelta potrebbe davvero fare la differenza!

Stiamo assistendo ad un vero e proprio testa a testa. Chi la spunterà? Ancora non lo sappiamo ma non è difficile immaginarlo . L’Udinese ha un piano, un solo obiettivo: vincere.

Luca Gotti ha urgente bisogno di tornare a collezionare punti. Sono diverse le panchine che sono già saltate in questo inizio di campionato. La prossima potrebbe essere quella di Siniša Mihajlović ma tutto (o quasi) dipenderà dal risultato finale contro i biancocelesti di Sarri. Il tecnico friulano non vorrebbe finire nella stessa situazione e il binario da percorrere è uno solo. L’Udinese ha bisogno di punti.

Non ha senso guardare la classifica ora. O meglio, ha senso ma non si può dare un verdetto soltanto dopo 6 partite. Però è altrettanto evidente che 4 sconfitte su 7 gare giocate sarebbero troppe e l’allenatore bianconero sta facendo il possibile per evitare che questo scenario si avveri. Gotti sta curando dettaglio dopo dettaglio la preparazione al prossimo match contro la Sampdoria. È ancora tutto un po’ in forse, a partire dai titolari. I ballottaggi principali sono 2. Nulla è più scontato come lo era nelle prime giornate di campionato. Cominciamo dal centrocampo <<<