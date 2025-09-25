mondoudinese udinese news udinese Udinese – Grosso parla chiaro: testa ai bianconeri! Le parole

Udinese – Grosso parla chiaro: testa ai bianconeri! Le parole

L’allenatore del Sassuolo vuole dimenticarsi la sconfitta subita in Coppa Italia e accende i fari in direzione Udine
Lorenzo Focolari Redattore 

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha espresso il suo parere sulla sconfitta in Coppa Italia contro il Como. Alla conclusione della partita ha affermato: “Riproporrei la stessa formazione, il Como ha dimostrato di essere superiore a noi in ogni aspetto, ha disputato un'ottima gara e dunque merita di avanzare nel torneo. Eravamo consapevoli che ci avrebbero messo sotto pressione, avremmo dovuto esprimere un gioco migliore in attacco, con più qualità. Non siamo stati bravi a interpretare certe situazioni, possediamo le abilità per fare di più, oggi non ci siamo riusciti, è un nostro errore e complimenti a loro”.

Grosso ha proseguito: “È importante che ci prepariamo bene e in fretta, oggi non abbiamo mostrato una buona prestazione e lasciamo il campo con un risultato deludente. Mi aspettavo di più, abbiamo incassato un gol su un calcio d'angolo e in altre due occasioni, avremmo potuto fare di meglio. Dobbiamo alzare rapidamente il nostro livello, non possiamo permetterci di essere troppo rilassati, ora è fondamentale concentrarci subito sulla prossima partita contro l’Udinese”.

La tensione per il match sale giorno dopo giorno è Domenica 28 è sempre più vicina. Runjaic prepara le sue mosse e Grosso farà lo stesso. Le ultime di mercato: Kristensen? Macché, ecco l’obiettivo di Allegri<<<

