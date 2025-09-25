Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha espresso il suo parere sulla sconfitta in Coppa Italia contro il Como. Alla conclusione della partita ha affermato: “Riproporrei la stessa formazione, il Como ha dimostrato di essere superiore a noi in ogni aspetto, ha disputato un'ottima gara e dunque merita di avanzare nel torneo. Eravamo consapevoli che ci avrebbero messo sotto pressione, avremmo dovuto esprimere un gioco migliore in attacco, con più qualità. Non siamo stati bravi a interpretare certe situazioni, possediamo le abilità per fare di più, oggi non ci siamo riusciti, è un nostro errore e complimenti a loro”.
Udinese – Grosso parla chiaro: testa ai bianconeri! Le parole
L’allenatore del Sassuolo vuole dimenticarsi la sconfitta subita in Coppa Italia e accende i fari in direzione Udine
Grosso ha proseguito: “È importante che ci prepariamo bene e in fretta, oggi non abbiamo mostrato una buona prestazione e lasciamo il campo con un risultato deludente. Mi aspettavo di più, abbiamo incassato un gol su un calcio d'angolo e in altre due occasioni, avremmo potuto fare di meglio. Dobbiamo alzare rapidamente il nostro livello, non possiamo permetterci di essere troppo rilassati, ora è fondamentale concentrarci subito sulla prossima partita contro l’Udinese”.
La tensione per il match sale giorno dopo giorno è Domenica 28 è sempre più vicina. Runjaic prepara le sue mosse e Grosso farà lo stesso. Le ultime di mercato: Kristensen? Macché, ecco l’obiettivo di Allegri<<<
