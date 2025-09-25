Udinese – Grosso parla chiaro: testa ai bianconeri! Le parole

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha espresso il suo parere sulla sconfitta in Coppa Italia contro il Como. Alla conclusione della partita ha affermato: “Riproporrei la stessa formazione, il Como ha dimostrato di essere superiore a noi in ogni aspetto, ha disputato un'ottima gara e dunque merita di avanzare nel torneo. Eravamo consapevoli che ci avrebbero messo sotto pressione, avremmo dovuto esprimere un gioco migliore in attacco, con più qualità. Non siamo stati bravi a interpretare certe situazioni, possediamo le abilità per fare di più, oggi non ci siamo riusciti, è un nostro errore e complimenti a loro”.