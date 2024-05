Notizie Udinese / Testa già a Lecce: tornano due titolarissimi

Il pareggio contro il Napoli con una miriade di giocatori ai box che sarebbero stati titolari ha del clamoroso. Soprattutto per come è arrivato. Con l'Udinese che per la prima volta nel corso di questa stagione riesce a segnare il gol oltre il novantesimo e non subirlo (come categoricamente è successo giornata dopo giornata).