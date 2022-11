Udinese – Testa alla ripresa / Il calendario con tutti gli impegni: rassegna

Il team bianconero continua a godersi la vacanza prima della preparazione ai prossimi incontri di campionato. Sicuramente non bisognerà lasciare nulla al caso, visto che non sarà un impegno semplice e alla ripresa non sono ammessi passi falsi. Dopo un inizio di stagione di alta fattura, adesso la società non ha reso al suo meglio e di conseguenza lo stop arriva nel momento perfetto.