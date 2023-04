Udinese – Testa alla Roma, ma con un pensiero al ritiro / La rassegna

L'Udinese ha ripreso proprio ieri pomeriggio a lavorare in vista dei prossimi incontri che porteranno alla chiusura di questa annata fatta di alti e bassi. Dopo una grande partenza, adesso i bianconeri stanno lottando solo per andare e finire nella parte sinistra della classifica, una delusione se pensiamo a come si era iniziato.