Udinese – Testa a Verona, aspettando i nazionali: rassegna stampa

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. L'impegno contro l'Hellas Verona di lunedì prossimo non sarà semplice e bisognerà dare tutto per poter sperare di portare a casa i tre punti. Nelle ultime ore la squadra sta continuando ad allenarsi sui campi del Bruseschi, aspettando i nazionali.

L'idea del team è quella di non lasciare nessuno indietro e continuare a lavorare e preparare il match successivo tutti insieme. Al rientro dalle nazionali per i sette convocati manca davvero poco, motivo per cui si continuerà ad attenderli e poi si penserà soltanto al prossimo match. Intanto non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa <<<