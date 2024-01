Udinese | Thauvin: ““Un anno che mi ha insegnato molto su di me”

Un anno difficile, di ambientamento. Il bilancio dei primi 12 mesi di Thauvin in bianconero non può essere soddisfacente per il francese. L’attaccante ex Marsiglia ha postato su Instagram le sue riflessioni sull’anno appena concluso e le speranze per quello nuovo:

“Un anno che mi ha insegnato molto su di me. Come cosa, nella vita impariamo costantemente su noi stessi. Il 2023 è stato un anno pieno di colpi di scena, belli e brutti ma resto sempre orgoglioso di me stesso per non aver mai mollato. Certo non è successo niente come lo immaginavo ma ho trovato nuove risorse in me stesso per continuare il mio cammino ma soprattutto per progredire come giocatore e uomo. Rimango fiducioso che questo duro lavoro mi aiuterà a vivere nuove grandi emozioni nel 2024!"