News Udinese – Thauvin avvisa la difesa dell’Empoli: c’è un dato unico

Florian Thauvin non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco e soprattutto mettersi in mostra nel corso dei prossimi incontri di campionato. Il calciatore, però, (al rientro dalla sosta) può vantare un dato che ha davvero del clamoroso. Non perdiamo neanche un istante ed ecco tutti i dettagli su questo record che condivide con il georgiano Kvicha Kvaratskhelia .

Al rientro dalla sosta il calciatore francese e campione del Mondo del 2018 ha trovato ben quattro volte su sei la via della rete. Un dato impressionante se ricordiamo che al rientro dell'ultima sosta contro i rossoneri di Fonseca, Thauvin non è sceso sul campo da gioco per via di un problema alla costola.