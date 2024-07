Notizie Udinese / Thauvin brilla in amichevole: è lui la nuova stella?

Il francese è stato il migliore in campo nella prima uscita dell'era Runjaic e si candida fortemente a essere il vero leader della squadra

Florian Thauvin è stato uno dei protagonisti dell'amichevole di ieri. L’ex Marsiglia si è preso spesso la responsabilità nel farsi dare palla. È andato spesso all’uno contro uno e trovando spazi importanti per i propri compagni serviti con assist al bacio.

Il francese si candida ad essere uno dei leader per la prossima stagione. Sia dal punto di vista tecnico in campo con le sue giocate che dal punto di vista caratteriale in spogliatoio. Con un post sul proprio profilo Instragram, l'ex Marsiglia ha così voluto celebrare questa prima amichevole stagionale: "Siamo tornati! Ale Udine".