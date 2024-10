Udinese – Thauvin in campo dal primo? La risposta definitiva

Florian Thauvin continua a lavorare incessantemente per tornare a disposizione di mister Kosta Runjaic. Ecco tutti i dettagli sul suo rientro

Florian Thauvin vuole tornare ad essere protagonista sul campo da gioco. Il francese ha bisogno di fare la differenza minuto dopo minuto e non vede l'ora di poter rivestire la gloriosa fascia da capitano dell'Udinese. In queste ore è arrivata la decisione finale sulla sua titolarità dal primo minuto di gioco.

Il francese, infatti, non sarà disponibile sin dall'inizio e non si prenderà una maglia da titolare ma al massimo potrà entrare a gara in corso. Una decisione importante che mette mister Kosta Runjaic nella situazione di trovare un sostituto il prima possibile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato <<<