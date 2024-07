Notizie Udinese – Thauvin: “Io capitano? A me piacerebbe…”

Florian Thauvin continua a lavorare in vista della prossima settimana. Ecco tutte le ultime e le sue dichiarazioni effettuate in conferenza

Florian Thauvin si prepara ad essere il protagonista numero uno dell'Udinese nel corso della prossima stagione. Il francese vuole aumentare il suo livello dopo una stagione e mezzo in continuo crescendo. Infortuni a parte, nel corso della passata annata si è messo in mostra come uno dei calciatori più in forma di tutti.