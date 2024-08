Notizie Udinese – Thauvin chiaro: “Porterò l’Udinese in alto…”

Florian Thauvin ha fatto il punto sulla prossima stagione e su questo anno e mezzo con la maglia dell'Udinese. Il calciatore che è entrato nel cuore dei tifosi e si è preso la fascia da capitano è pronto per far fare ai bianconeri il tanto agognato salto di qualità. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

"Non voglio più vedere l'Udinese così in basso. Non lo merita questa società a cui sono legato". Non solo delle ambizioni, ma ha detto la sua anche sul novo coach, Kosta Runjaic: "Parla sempre con noi. Dice di tenere e giocare la palla. E' uno che dà fiducia a tutti, che dà una possibilità. Parla tanto".