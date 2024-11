Udinese – Thauvin su Cioffi: “Abbiamo discusso due volte, ecco perché…”

"Nel 2023/24 con Sottil ho iniziato bene la stagione ma i risultati non arrivavano, poi è subentrato Cioffi e mi ha messo in panchina. Ora tra noi è tutto risolto, ma al tempo abbiamo avuto differenze di vedute. Per lui io e Pereyra non potevamo giocare assieme". Ha poi continuato: "Prima della partita contro la Fiorentina siamo andati a pranzo solo io e lui e mi ha detto "Ti vedo in forma, ma per entrare nei titolari devi dimostrarmi che puoi cambiare una partita" Io ho risposto che ero pronto. Con la Fiorentina sono entrato, ho segnato ma dopo sono tornato in panchina fino alla rete contro il Milan". Restando sulle dichiarazioni di Thauvin, ecco tutti i dettagli sul suo futuro <<<