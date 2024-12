Notizie Udinese – Thauvin: chi si rivede! Torna un ex contro il Napoli

L'attaccante francese ritroverà un suo ex compagno dei tempi del Marsiglia in occasione della gara contro il Napoli Sabato alle 18:00

Nicola Badursi 12 dicembre - 10:05

Manca sempre meno alla partita casalinga contro il Napoli di Antonio Conte in programma per Sabato 14 Dicembre alle ore 18.00. Mister Runjaic sta preparando la squadra al meglio per dare continuità alla vittoria del turno precedente. Dall'altra parte Conte vuole subito dimenticarsi della sconfitta contro la Lazio.

Sembrano esserci i presupposti per una gara abbastanza tesa e adrenalinica. A spezzare la tensione sarà l'incontro tra due vecchi compagni di squadra: Florian Thauvin e Frank Anguissa. I due sono stati compagni a Marsiglia tra il 2016 e il 2018, annate molto prolifiche in quanto nella stagione 2017/18 il Marsiglia arrivò in finale di Europa League.

Le loro strade si divisero, l'attaccante francese rimase a Marsiglia mentre Anguissa andò al Fulham. I due si sono poi incontrati nello scenario italiano già due volte. In occasione di Udinese-Napoli valida per lo scudetto partenopeo di due anni fa, e nella sfida della scorsa stagione. Per le notizie di mercato, ecco le ultime: arriva il clamoroso annuncio sul rinnovo <<<