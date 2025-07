Udinese News – Thauvin punta a tornare al 100%: le condizioni attuali

Il capitano francese vuole lasciarsi la fascite plantare alle spalle definitivamente e sta già lavorando in ritiro

Nella giornata di venerdì 4 luglio, si è verificato uno dei ritorni più attesi al Bruseschi. Florian Thauvin è tornato in Friuli e sta facendo di tutto per superare completamente il problema alla fascite plantare, che lo ha costretto a perdere gli ultimi due mesi della passata stagione. L'obiettivo di Runjaic e del suo staff è di averlo pronto per la prima partita di campionato, in cui i bianconeri sfideranno l'Hellas Verona nel derby.

Al suo rientro, il calciatore francese ha svolto dei test fisici in palestra per verificare la sua forma dopo le vacanze, motivo per cui non ha ancora potuto allenarsi con la squadra. Tuttavia, sembra che il suo ritorno in campo si avvicini sempre di più. Questa preparazione estiva sarà fondamentale per il leader tecnico dei bianconeri, che deve ritrovare una condizione fisica ideale, augurandosi di superare il problema alla fascite plantare.

È probabile che venga implementato un programma particolare per consentire a Thauvin di recuperare completamente dal fastidio al piede. Come già accaduto nella stagione precedente, una delle priorità dell'allenatore tedesco è di non affrettare i tempi per coloro che stanno affrontando infortuni di qualsiasi genere. Thauvin si è dimostrato cruciale per il gioco della squadra, grazie alla sua abilità nel superare l'avversario e nell’incrementare la manovra offensiva. La sua mancanza si è fatta sentire nelle ultime settimane della scorsa stagione, e i risultati deludenti lo confermano.

Fortunatamente, dopo aver attivato l'opzione per estendere il contratto fino al 2026, il capitano bianconero sarà ancora un punto di riferimento nella stagione futura. Runjaic ha grande fiducia in lui, e questa è sempre stata ben ripagata, come dimostrano i 9 gol e i 5 assist ottenuti tra Serie A e Coppa Italia.