Udinese | Thauvin: “Credo di aver giocato bene. Mancano gol e assist”

Le parole di Thauvin

Ecco le sue dichiarazioni: "Contro la Roma avrei preferito che il mio gol fosse valso la vittoria. Aver segnato è comunque una buona cosa per la mia fiducia. Credo che fino ad ora ho giocato bene, dando il meglio per la squadra. Quello che mi è mancato sono i gol e gli assist, statisticamente parlando. Penso che avrei meritato di avere almeno un quattro/cinque assist in più, i palloni ai compagni li ho messi, ma purtroppo non sono stati sfruttati. Posso migliorare ma non gioco nel mio ruolo, la seconda punta è un qualcosa di nuovo per me. Quindi per ora va bene quello che sto facendo, sono contento".