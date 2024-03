News Udinese | Thauvin: “Farò di tutto per aiutare la squadra a vincere”

Dopo l’1-1 con la Salernitana, il miglior bianconero in campo ieri, Florian Thauvin, su Instagram, ha cercato di rassicurare i tifosi: “Le cose non stanno procedendo come vorremmo ma continueremo a lavorare per migliorare e raggiungere i nostri obiettivi. Darò sempre il meglio di me per aiutare la squadra. Forza Udinese”. Parole di un giocatore che si sente sempre più leader in campo e che a suon di prestazioni sta rendendo orgoglioso Cioffi. Thauvin si sta caricando l'Udinese sulle spalle, ora tocca agli altri aiutarlo.