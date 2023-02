Notizie Udinese – Parla Florian Thauvin: “Presto sarò in condizione…”

Il giocatore continua a lavorare per entrare in condizione il prima possibile. Ecco le sue dichiarazioni al termine del match di ieri

Redazione

Ieri dopo la partita tra l'Udinese e il Sassuolo ci ha tenuto a dirci la sua uno dei giocatori più importanti (in ottica futura) della squadra allenata da Andrea Sottil. Stiamo parlando del neo arrivato Florian Thauvinche sta cercando di inserirsi e soprattutto sostituire un giocatore fondamentale come Gerard Deulofeu. Al momento non è semplice, ma l'idea che accomuna tutti è quella che questo talento può fare la differenza per quanto mostrato sul campo da gioco. Il francese ha dato il suo parere sullo scontro di ieri pomeriggio. Non perdere tutte le dichiarazioni di un giocatore che ha voglia di diventare protagonista il prima possibile.

"Ovviamente dispiace non riuscire a vincere. Da quando sono arrivato però ho visto prestazioni positive, con tante occasioni create. È chiaro che poi bisogna finalizzare il più possibile". Il calciatore cerca sin da subito di smorzare la grande pressione che si è creata attorno all'ambiente bianconero. Senza, però, non lasciare anche un commento alle tante occasioni sprecate, visto che effettivamente a questa Udinese manca soltanto essere più cattiva sotto porta. L'intervista non si conclude qua ed anzi il francese ci ha tenuto anche a dare due parole in vista della partita di settimana prossima. Ecco il punto sull'incontro con i neroazzurri allenati da Simone Inzaghi.

Il prossimo incontro — "Con i neroazzurri sarà una partita difficile, ma credo nelle potenzialità della squadra e non partiamo già sconfitti contro di loro. Io sto bene, oggi ho fatto 45’ e presto sarò in condizione per aiutare la squadra al meglio". Un guanto di sfida quello lanciato da Florian Thauvin nei confronti della beneamata. Anche lo stato di forma è in crescendo e chissà che contro i neroazzurri non possiamo vederlo in campo sin dai primi minuti di gioco. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Udinese-Sassuolo <<<