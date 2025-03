Udinese – Thauvin sempre più prolifico: il dato sul rendimento

L'Udinese sta attraversando un periodo di grande forma e si gode i suoi talenti. Tra i suoi leader tecnici spicca il capitano Florian Thauvin, che in questo campionato di Serie A si trova al secondo posto per cross riusciti (119) e cross tentati (164). In testa a questa classifica troviamo Aaron Martin del Genoa, con un totale di 125 cross riusciti e 202 tentati.