Notizie Udinese – Thauvin: “Pronto per essere capitano e Runjaic…”

Thauvin è pronto per continuare ad essere capitano e soprattutto protagonista stagione dopo stagione. Andiamo a vedere tutti i dettagli

Florian Thauvin è pronto per essere protagonista giorno dopo giorno. Il calciatore francese dopo la doppietta di ieri sera vuole continuare a sorprendere e guidare l'Udinese verso le primissime posizioni. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni a margine della presentazione della terza casacca avvenuta oggi in quel di Milano.

"Sono molto felice. È stato un grande inizio della squadra, adesso dobbiamo proseguire e continuare. È un buon momento, stiamo lavorando tanto per giocare a questo livello. Voglio essere un giocatore importante nell'Udinese e in Serie A. So che essere capitano è una grande responsabilità, ma mi sento pronto. Runjaic è un grande allenatore, con il suo staff ha fatto un grande lavoro e conosce bene il calcio. Facciamo il meglio partita dopo partita".