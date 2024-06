Notizie Udinese / Thauvin resta? Il francese è parte del progetto

L'ex Marsiglia sarà valutato da Runjaic in ritiro, ma l'idea è quella di confermarlo anche per la orossimaprossima stagione

In mezzo a tutte le discussioni legate al mercato c'è anche Florian Thauvin . Il fantasista francese con il 2024 sembra aver trovato la sua dimensione all' Udinese , con numeri che sono andati in crescendo fino all'infortunio patito contro l'Inter che ne ha pregiudicato il finale di stagione.

L'ex Marsiglia ha il contratto in scadenza nel 2025. In Francia si parla di un suo ritorno in patria, ma dall'ambiente friulano non filtra questa possibilità. A giudicare però dalle parole in conferenza stampa del Group Technical Director Gianluca Nani, l'intenzione dei friulani è quella di tenerlo nell'organico a disposizione di Kosta Runjaic. Queste le sue parole: "Thauvin è un giocatore dell'Udinese, di cui siamo contentissimi, è forte, rimarrà con noi. Poi devi essere sempre attento al mercato, però non c'è nessuna intenzione di cederlo, rientra pienamente nei nostri piani".