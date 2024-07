News Udinese / Thauvin: “Con Runjaic gioco nel mio ruolo preferito”

Al termine del match contro l’Istra, il migliore in campo, Florian Thauvin ha commentato così al sito ufficiale la gara e le prime settimane di lavoro. "È stata una bella partita proseguiamo il lavoro che stiamo facendo col mister. La cosa è importante è fare quello che proviamo in allenamento. Dobbiamo cambiare la mentalità in questa stagione: vincere è la parola chiave di questa annata. Sono molto contento di come sto lavorando personalmente, ho finito la stagione con un infortunio, ma ora sto benissimo e lavoro molto forte e voglio essere un giocatore importante per la squadra e sto lavorando per questo.