Udinese News – Thauvin ai saluti! Le cifre della cessione al Lens

Lorenzo Focolari Redattore 4 agosto - 09:53

Incredibile ma vero, l’Udinese potrebbe subire in un solo periodo di calciomercato la perdita di Lucca, Bijol e anche di Florian Thauvin. Thauvin suscita interesse anche in Serie A, dati i bisogni di Milan e Juventus di trovare opzioni valide in attacco. Tuttavia, come riportato da Sky Sport, la nostalgia per il suo paese lo starebbe spingendo a richiedere una partenza immediata verso la Francia.

Il talento francese, dopo la sua esperienza all’Olympique Marsiglia, potrebbe tornare in uno dei club che intende riprendersi un ruolo di rilievo nel calcio francese, grazie a un mercato che consentirà alla squadra di tornare a competere ai vertici per un posto nelle competizioni europee. Florian Thauvin avrebbe avanzato una richiesta di trasferimento, secondo quanto riferito dalla rete satellitare, esprimendo il desiderio di giocare nuovamente in Francia. Dove sarebbe stato escluso, grazie all’Udinese che gli ha permesso di raggiungere buoni livelli, alla fine il francese sembra voler concludere la sua carriera in patria.

Una carriera diversa da quella che si immaginava all'inizio, quando era un giovane talento dell'OM e faceva parte della squadra che vinse il Mondiale in Russia nel 2018 con la Francia, prima che le sue prestazioni iniziassero a calare, spesso a causa di infortuni. Dopo la sua avventura con l'Udinese, Florian Thauvin dopo si separerà dalla Serie A per tornare proprio in Francia. Potrebbe attenderlo il Lens, un club che sta facendo sul serio tra le squadre di vertice in Francia, puntando a riottenere un posto in Europa. Vendendo Thauvin al Lens per 6 milioni di euro, l'Udinese non ostacolerà le aspirazioni del suo giocatore.