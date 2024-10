News Udinese – Thauvin shock, il francese salta il Lecce

Florian Thauvin continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il calciatore che milita nell'Udinese sembra non essere al meglio e di conseguenza potrebbe lasciare l'Udinese senza il suo fantasista nel corso di una sfida decisamente importante come quella contro il Lecce.

Il trascinatore in questo inizio di stagione sembra non essere al meglio dal match contro l'Inter. Proprio per questo motivo arriva una specie di sosta anticipata in cui poter recuperare nel migliore dei modi per dire la sua anche nella seconda parte dell'annata.