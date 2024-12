Il numero 10 dell'Udinese parla delle difficoltà che stanno attraversando i suoi compagni in campionato in vista della prossima partita

Inutile negare il periodo difficile della squadra friulana. Soltanto un punto totalizzato nelle ultime cinque giornate di campionato. La recente sconfitta in casa contro il Genoa per due a zero ha lasciato un segnale negativo profondo all'interno dello spogliatoio (complice anche l'espulsione di Tourè al 4').

Un messaggio chiaro che non lascia indugi per la prossima partita di campionato contro il Monza di Nesta in trasferta Domenica 9 Dicembre ore 20:45. I Brianzoli voglio regalare i tre punti ai loro tifosi per cercare di emergere dalla zona retrocessione. Dall'altra parte Thauvin e i suoi compagni vogliono ritrovare quella vittoria che manca da più di un mese.