Notizie Udinese – Thauvin suona la carica: “Non vedo l’ora arrivi domenica”

Florian Thauvin suona la carica sotto tutti i punti di vista. L'attaccante francese è pronto per tornare ad essere protagonista sul campo

Florian Thauvin suona a tutti gli effetti la carica in vista della prossima sfida di campionato. Il calciatore offensivo dell'Udinese non vede l'ora di tornare a prendersi una maglia da assoluto titolare. Andiamo a leggere le sue parole attraverso i social network in cui presenta la partita contro la Juventus.