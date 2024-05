News Udinese – Thauvin torna contro il Frosinone? Le ultimissime

Si avvicina l'ultima giornata di campionato per l'Udinese, proprio in queste ore Florian Thauvin ha fatto il punto sul suo possibile rientro

Florian Thauvin in campo al Benito Stirpe di Frosinone? Questa era l'idea del club bianconero sin dal primo infortunio fatto registrare contro i neroazzurri di Simone Inzaghi. La squadra ha indubbiamente grande bisogno del suo apporto sul campo da gioco per poter raggiungere dei traguardi incredibili ed impressionanti.

Al momento, però, quando si parla di Florian Thauvin si può parlare di calciatore che al massimo può assicurarsi un posto in panchina nel corso dei prossimi 90 minuti. Vedremo se ci sarà bisogno del suo apporto per centrare la definitiva salvezza, anche se non sarà scontata né tantomeno semplice la sua presenza.