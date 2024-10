Notizie Udinese – Thauvin è tornato: subito titolare con la Juve? Le ultime

Florian Thauvin è tornato e non vede l'ora di essere protagonista sul campo da gioco. Sicuramente l'ingresso di ieri sera è stato influenzato da una situazione decisamente complessa in cui l'Udinese si trovava in 10 uomini con una pressione asfissiante da parte del Venezia. Resta, però, un piccolo minutaggio definibile quasi come rodaggio.