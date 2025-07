News Udinese – Thauvin tornerà in campo! La data del possibile rientro

Il capitano dell'Udinese potrebbe tornare in campo dopo più di 4 mesi dal suo infortunio: ecco la data di rientro

In Serie A, tra i calciatori che stanno per rientrare dopo lunghe assenze ci sono anche Florian Thauvin, assente nelle ultime due mesi di campionato a causa di una fascite plantare. La Gazzetta dello Sport evidenzia come lui, portatore del numero 10 bianconero, sia il giocatore di punta della squadra.