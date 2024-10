Notizie Udinese – Thauvin: “Io tradito da Payet, mi ha pugnalato alle spalle”

Florian Thauvin non utilizza mezzi termini e dichiara di essere stato tradito in passato da un calciatore di primissimo livello come Dimitri Payet. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante esterno nei confronti del suo ex compagno ai tempi dell'Olympique di Marsiglia .

"Mi ha pugnalato alle spalle. Ha preferito criticarmi davanti a tutti e ha afferrato il bastone che tutti gli hanno offerto. Gli ho detto "ascolta, sono felice di sapere che hai un problema con me perché non lo sapevo. (...) Da quel momento in poi, abbiamo smesso di parlare mentre restavano 3 mesi di competizione. L'ho incontrato un anno e mezzo fa, per caso, al Gran Premio di Monaco ed è venuto da solo a stringermi la mano e penso che fosse il suo modo di dire "Flo, ho fatto un casino". Sappiamo che con Dimitri non andremo a mangiare tutti i giorni insieme al ristorante ma bisogna saper perdonare nel passato".