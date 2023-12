Mercato Udinese / Thauvin vede la Francia: ecco i team interessati

Florian Thauvin lavora intensamente in vista della prossima sessione di mercato. Il calciatore dell'Udinese con l'avvento di Gabriele Cioffi ha parzialmente perso il posto da titolare anzi pressoché totalmente. Il francese adesso sta trovando decisamente poco spazio e proprio per questo si stanno valutando anche delle piste alternative.

L'addio del trequartista o ala d'attacco ex Marsiglia pare avvicinarsi ogni giorno di più. Adesso non resta che andare a captare quella che sarà la sua prossima destinazione. Al momento pare favorito il Montpellier, ma in generale sono i club francesi quelli che fanno gola al ragazzo che arrivava a Udine dopo l'esperienza in Messico.