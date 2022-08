Udinese | Theo suona la carica: ”Siamo pronti per sfidare i bianconeri”

L'esterno rossonero, nel corso di un'intervista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida del 13 Agosto contro i bianconeri

Redazione

L'Udinese ha terminato il giro di amichevoli con la partita d'allenamento contro il Chelsea alla Dacia Arena, e viaggia spedita verso l'inizio ufficiale della nuova stagione. Infatti, il prossimo 5 Agosto scenderà in campo contro la Feralpisalò per il primo turno di Coppa Italia. Il 13 Agosto, invece, saranno proprio i bianconeri a dare il via ufficiale alla nuova Serie A, con la sfida contro i Campioni d'Italia. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 18 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Nella serata di ieri, i rossoneri hanno sfidato il Marsiglia al Velodrome, in una partita amichevole. Al termine della gara, peraltro vinta dai ragazzi di mister Stefano Pioli per 2-0, Theo Hernández ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ed ha parlato anche del primo match ufficiale della stagione 2022/23 contro l'Udinese:

Ci stiamo preparando bene per il nuovo campionato. Nella prima giornata di Serie A sfideremo l'Udinese, siamo pronti!

Inoltre, si è anche espresso riguardo la prestazione della squadra contro i francesi dell'Olympique Marsiglia:

E' stata davvero una bella partita, abbiamo fatto una buona prestazione. Giocare al Velodrome è sempre fantastico, il pubblico è caldo e l'ambiente è molto bello. Abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare su questa strada per tutto il resto della nuova stagione.

Una forma fisica smagliante

Il laterale francese, contro lo formazione allenata da Igor Tudor è stato autore di una grande prestazione, in cui ha messo in mostra grandi giocate e risultando decisivo in uno dei gol dei Campioni d'Italia. Infine, ha parlato anche della sua invidiabile forma fisica, confessando di non aver mai raggiunto un picco di forma così in tutta la sua carriera, in particolar modo nella sua esperienza in maglia rossonera:

Mi sono preparato nel migliore dei modi per il nuovo campionato, probabilmente ho lavorato ancora più forte rispetto alla scorsa stagione. Ma siamo soltanto all'inizio, dobbiamo continuare a dare il meglio di noi come stiamo facendo in queste prime partite stagionali.

