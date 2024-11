Notizie Udinese – Thiago Motta recupera un titolarissimo: tutti i dettagli

La Juventus e l'Udinese scenderanno sul campo da gioco domani pomeriggio per una sfida decisamente importante tra due club che vogliono fare la differenza. I bianconeri proprio in queste ore stanno recuperando un elemento fondamentale per il loro stile di gioco. Andiamo a leggere tutti i dettagli su questa notizia positiva per Thiago Motta.