News Udinese / I tifosi non ci stanno: a quale bisogna credere?

I bianconeri, per la nuova forma creata da mister Cioffi, funzionano meglio quando impostano la loro partita sul non far giocare gli avversari. Basti pensare che a San Siro, se si esclude il gol di Leao, non sono stati registrati pericoli evidenti alla porta di Silvestri. Centrocampo e difesa concedono poco spazio agli avversari facendo tantissima densità nella propria metà campo. Ma non è tutto:ecco cos'altro c'è da sapere! <<<