Udinese – I tifosi scalpitano in attesa del prossimo 30 Marzo

Al rientro dalle Nazionali i tifosi bianconeri accompagneranno in migliaia la squadra al Meazza per affrontare l'Inter

Al rientro dall'ultima pausa per le Nazionali, l’Udinese affronterà una sfida impegnativa contro l’Inter, i campioni in carica e attuali leader della classifica. La squadra di Runjaic arriva a questo incontro dopo una sconfitta interna contro il Verona, ma non sarà sola al Giuseppe Meazza.