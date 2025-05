Udinese – Thauvin e il saluto ai tifosi bianconeri: il messaggio

Il capitano Florian Thauvin ha concluso questa stagione in modo poco fortunato ma nonostante ciò ha voluto ringraziare i tifosi

L'Udinese ha concluso la sua stagione in dodicesima posizione, ma c'è del rammarico per una conclusione di campionato che non ha soddisfatto le attese. Uno dei fattori che ha contribuito alle otto sconfitte nelle ultime dieci partite di Serie A è stata senza dubbio l'assenza di Florian Thauvin, il cui impatto negativo si è fatto sentire.