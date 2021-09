Udinese – Gotti si sfrega le mani / Tifosi in estasi: 7 giorni all’ufficialità!

Luca Gotti può finalmente tirare un sospiro di sollievo. L'allenatore dell'Udinese non si può proprio lamentare. Non si trova in questa situazione da ormai parecchio tempo...

La società bianconera ha deciso di costruire un nuovo progetto. L'Udinese 2.0 sta piano piano prendendo forma. Certe volte non servono i grandi nomi ma giovani intraprendenti con tanta voglia di fare e di mettersi in mostra. Ovviamente, non dobbiamo correre troppo. L'Udinese ha giocato un'ottima partita scendendo in campo contro una squadra di Serie D. Quindi, calma con l'entusiasmo. Quello che abbiamo visto, però, ci fa ben sperare... Adesso arriva la parte complicata. Ecco che cosa sta succedendo <<<