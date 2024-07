News Udinese | Tikvic non convince neanche il Watford: a rischio il prestito

L'ex difensore dei bianconeri è volto in Inghilterra per giocare con le Hornets, ma il tecnico vorrebbe un profilo più d'esperienza

Antonio Tikvic è del Watford. Il difensore croato classe 2004 non ha convinto del tutto la dirigenza bianconera e si è trasferito al Watford. Tikvic si sta allenando ormai da qualche settimana con gli inglesi, ma il club giallonero non ha ancora ufficializzato il suo acquisto. Il motivo? Stando a quanto rivelato dall'Inghilterra, il giocatore di proprietà dell'Udinese sarebbe in prova e il tecnico degli Hornets, Tom Cleverley, non avrebbe ancora dato il suo consenso per la firma.