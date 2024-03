News Udinese | Tikvic: “Stiamo preparando al meglio la sfida col Sassuolo”

Sconfitta per 3-2 oggi l'Udinese nel test casalingo contro il Padova. La squadra di Cioffi, con diversi assenti impegnati in Nazionale, ha usato il match per sperimentare nuovi assenti in vista del finale di stagione. Antonio Tikvic ha giocato dal primo minuto nel test odierno e ha speso queste dichiarazioni a TV12: “Ovviamente il risultato non è quello sperato, ci sono tante cose da migliorare ma abbiamo ancora una settimana di allenamenti per riuscire a preparare al meglio la gara con il Sassuolo. Sta migliorando il feeling della squadra, siamo pronti per una partita che sarà importantissima. Giocare con Kabasele e Giannetti? Ho imparato da loro, ma imparo ogni giorno dai miei compagni di reparto”.