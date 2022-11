Udinese | Tiribocchi: “Sottil ha saputo entrare nella testa dei giocatori”

I friulani si godono questa meritata vacanza, ma non vede l'ora arrivi la ripresa per tornare sul campo. Ecco le parole di Tiribocchi

Redazione

Le zebrette hanno finalmente la possibilità di godersi qualche giorno di riposo, dopo una prima parte di stagione a dir poco stressante in cui tutte le squadre sono arrivate con il minimo delle forze. In questi quindici match l'Udinese si è costruita una vera e propria classifica da favola, anche se è ancora presto per poter avere la certezza di lottare per le posizioni di vertice. Solo con l'inizio della seconda parte di stagione potremo scoprire se i friulani effettivamente hanno le caratteristiche per poter fare la differenza nel corso di tutta l'annata.

L'ex attaccante Simone Tiribocchi, che ha commentato per Dazn l'Udinese a Napoli, ha analizzato al Messaggero Veneto pregi e difetti della squadra di Sottil. Dopo 15 gare, per il gruppo bianconero, il bilancio è "Senza alcun dubbio positivo. Anzi, direi che l'Udinese è stata la sorpresa di questa prima parte di torneo e lo è stata anche per merito di un allenatore come Sottil che non solo è entrato subito nella testa dei giocatori, ma li ha saputi anche rivalutare".

Le parole del Tir — Secondo l'ex attaccante la flessione di novembre non deve preoccupare perché "è stata leggera. Alla fine l'Udinese ha perso solo tre partite su quindici, di cui la prima a San Siro con il Milan e l'ultima a Napoli, e ci può stare". Per Tiribocchi gli uomini di Sottil hanno trovato la continuità, il fisico e l'atletismo, crescendo sotto il profilo mentale. "Credo che alla ripresa l'Udinese possa e debba crederci ancora di più, avendo maggior autostima". Infine una chiosa sui leader: "La squadra si appoggia su Pereyra e Deulofeu, ma vedo che Sottil sta facendo un gran lavoro anche con Lovric e Samardzic". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le date della ripresa. Ecco quando si scende in campo <<<