News Udinese – Titolare contro il Genoa? Arriva il momento Ekkelenkamp

Dopo tanta attesa sembra essere arrivato il momento di far scendere sul campo da gioco un calciatore di primissimo livello come Jurgen Ekkelenkamp. L'olandese non vede l'ora di mettersi in mostra all'interno della sua prima esperienza in Italia (con la maglia dell'Udinese). In casa contro il Genoa dovrebbe tornare la tanto importante maglia da titolare.