Notizie Udinese – Il titolarissimo alza bandiera bianca / Nicola fa la conta

Il team granata si avvicina allo scontro decisivo contro la squadra di Gabriele Cioffi. Il punto della situazione

Il team bianconero inizia a fare i conti finali sulla sua stagione, stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza. La società guidata da Gabriele Cioffi vuole chiudere nel miglior modo possibile il suo campionato e ci si prepara a questo match finale di campionato. Il team continua a giocare al massimo delle sue capacità ed è consapevole che proprio domenica sera potrebbe giocare un ruolo cruciale all'interno del campionato. In caso di vittoria potrebbe rilegare la Salernitana di Davide Nicola alla retrocessione, stiamo parlando di una situazione che avrebbe del clamoroso. Intanto avviciniamoci al prossimo incontro di campionato e scopriamo tutte le defezioni per l'avversario dei friulani.

Alza bandiera bianca

Il giocatore protagonista del paragrafo è stato il vero e proprio colpo di questa seconda parte di stagione. Stiamo parlando di un giocatore che ha dato tutto sul campo e sta conducendo con le sue giocate la Salernitana alla salvezza. Sfortunatamente in quel di Empoli ha preso l'ennesima ammonizione stagionale e di conseguenza non potrà essere del match. Il suo nome è Ederson e Nicola dovrà fare a meno di lui cercando una nuova soluzione. Nel frattempo per un giocatore che non ci sarà, ce ne sono due che tornano. Ecco i profili.

Il gran finale

Proprio in uno scontro così importante potrebbe servire molta esperienza e non vede l'ora di portarla sul campo da gioco il francese Frank Ribery. L'attaccante ex Bayern Monaco tornerà sul prato verde dell'Arechi dopo aver scontato la classifica di una giornata. Non sarà l'unico a fare il suo rientro, visto che sembra aver recuperato anche lo svedese Bohinen.