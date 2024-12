Udinese News – Ancora problemi per un centrocampista: titolarità a rischio

Il centrocampista sloveno ha avvertito un leggero fastidio al flessore della gamba destra durante l'allenamento di ieri e sembra che il suggerimento medico sia quello di non mandarlo in campo nel prossimo turno. Pertanto Lunedì toccherà ancora ad Atta prendere le redini del centrocampo friulano .

Ciò che c'è di positivo è che si tratta soltanto di un fastidio pertanto, se la fortuna assisterà, il rientro definitivo di Lovric potrebbe essere previsto per la prossima partita contro il Torino in programma per la 18esima giornata di Serie A.