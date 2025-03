Lazio-Udinese | Il Top e il Flop del match di stasera

Termina la partita tra Lazio e Udinese con un pareggio per una rete a 1. Andiamo a scoprire chi sono stati il top e flop della squadra bianconera.

Oumar Solet è sempre più l'eroe della difesa. Annienta Isaksen su tutti i fronti e in fase di possesso ha sfoderato alcune giocate tecniche di valore. Altra grande prova per il difensore francese.

Flop

Non si tratta di una partita, semplicemente quella di Kamara è stata una prestazione leggermente opaca. Dopo 7 minuti prende un giallo ingenuo che può aver condotto al cambio nel secondo tempo. Difensivamente ok mentre per la fase offensiva l'esterno ivoriano ha dimostrato alcuni limiti tecnici. Le valutazioni del match: