Top e flop di Cremonese-Udinese: nonostante il risultato, non ci sono dubbi

I bianconeri surclassano i lombardi guidati da Alvini con una prestazione da applausi. Non ci sono dubbi sul migliore e il peggiore in campo

L'Udinese vince e convince. Sottil ha le idee chiare e questo è molto importante visto che tra pochi giorni riparte la seconda metà del campionato. Questo 3-1 rifilato alla neo promossa lombarda fa bene soprattutto a livello mentale perché vincere aiuta a vincere . E' davvero difficile trovare il "flop" della gara. Per questo motivo, dopo aver indicato il top, ci focalizzeremo non su chi ha giocato male ma piuttosto su chi ha giocato meno bene.

Isaac Success si è preso la scena . Nonostante Arslan abbia firmato una doppietta e nonostante l'assist e il gol di Beto, il migliore in campo è stato di gran lunga l'attaccante nigeriano che ha incantato la manovra offensiva friulana. Senso della posizione, idee chiare, dinamicità e quel pizzico di follia di cui i bianconeri avevano bisogno data l'assenza di Deulofeu in mezzo al campo. Insomma, l'Oscar di oggi va al 26enne che sta diventando sempre di più un punto di riferimento nello scacchiere di Sottil. E il flop?

Flop: non ci sono dubbi

Nonostante l'ottima prestazione di tutta la squadra, se proprio dovessimo assegnare il titolo di "flop", il "premio" andrebbe a Lovric. Il centrocampista sloveno aveva cominciato la partita con il piede giusto per poi calare di ritmo. La ciliegina sulla torta è stato il gol che si è divorato a porta vuota all'interno dell'area di rigore. Non era facile. La posizione non era delle più comode ma era molto più difficile sbagliarlo che segnarlo. Per non farci mancare nulla, ecco tutte le pagelle (senza filtri) della nostra redazione<<<