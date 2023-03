Udinese-Milan | Top e Flop dell’incontro: il capitano torna a brillare

La squadra torna finalmente a vincere al Friuli e lo fa con una prestazione di grandissimo livello. Ecco il top ed il flop di giornata

Redazione

L'Udinese torna finalmente alla vittoria in casa e lo fa battendo un'altra big. La squadra di Andrea Sottil ha sofferto davvero troppo nel corso delle ultime settimane e questo successo potrebbe liberarla non solo in classifica, ma anche e soprattutto mentalmente. Adesso bisogna lavorare in maniera molto concreta per l'obiettivo finale: un piazzamento in Europa. Il settimo posto è ancora alla portata e di conseguenza questa squadra può pianificare un miracoloso assalto finale. Allo stesso tempo non possiamo perdere il top ed il flop di questa giornata di campionato. Ecco chi si prende lo scettro come miglior giocatore sul campo da gioco. Andiamo a vedere la prestazione nel dettaglio.

TOP | Il premio odierno è tutto per il capitano Roberto Pereyra. L'argentino torna a ricoprire il ruolo di tuttocampista e lo fa in maniera straordinaria. Guida la squadra in avanti e ha il merito di portare in vantaggio i suoi con un gol bello per tecnica e fattura. In interdizione è fantastico, sventando grazie alle sue letture difensive più di una potenziale occasione. Ancora una volta, l'argentino ha dimostrato la sua importanza in questa squadra. Leader.

Prestazione al top — Sarebbe ora di passare al flop dell'incontro, ma i bianconeri scesi in campo quest'oggi hanno dimostrato tutti grande temperamento e disponibilità per raggiungere l'obiettivo finale. Queste sono le prestazioni che ci aspettiamo da questa squadra, capace quando vuole di firmare imprese speciali come quella di questa sera. Non perdere tutti i voti assegnati dalla redazione al termine di questo incontro di campionato. Ecco le pagelle di Udinese-Milan <<<