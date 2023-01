Juventus-Udinese / Il top e flop dell’incontro: Silvestri è un top player

Il giocatore che più di tutti ha sorpreso è Marco Silvestri. Soprattutto nel primo tempo i suoi interventi sono stati clamorosi sotto tutti i punti di vista. Il primo è anche l'immagine di copertina di questo articolo, visto che vola sotto l'incrocio per togliere una palla che sembrava insaccarsi sotto al sette. Non basta un grande intervento visto che dopo qualche minuto disinnesca in maniera miracolosa un altro tiro verso la sua porta. Kean si trova a tu per tu con l'estremo difensore del Verona, ma Silvestri con grande lucidità para la conclusione con il piede e spedisce la palla in calcio d'angolo. Per un giocatore che sorprende. c'è sempre qualcuno che rende sotto le aspettative. Ecco il flop di giornata.