Udinese-Bologna / Il TOP e il FLOP del match: Beto ci prova, Lovric male

Il giocatore che più di tutti ha sorpreso è Beto. L'attaccante portoghese è tornato alla rete che mancava da novembre in campionato. Per il resto Beto si è reso protagonista di una gara generosa, cercando di far salire la squadra, grazie alle sue sponde aeree. Il gol purtroppo è inutile ai fini del risultato, ma è una buona notizia per Sottil che adesso può contare sul suo attaccante nuovamente. Per un giocatore che sorprende. c'è sempre qualcuno che rende sotto le aspettative. Ecco il flop di giornata.